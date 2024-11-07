بعد إحالتها للجنة الخطة، كيف يناقش النواب الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة؟

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الحساب الختامي لموازنة 2023 /2024.

إحالة الحسابات الختامية إلى اللجان المختصة بمجلس النواب

وتم إحالة مشروعات القوانين إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وتضمن الإحالات مشروعات القوانين التالية:

1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024.

2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).

3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة وإعداد تقرير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية

وتنص المادة 155 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى. وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة

وتنص المادة 156 على: تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.

كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.

التصويت على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

فيما تنص المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.

ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.