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إصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل بمحور سمالوط بالمنيا

إصابة 6 أشخاص إثر
إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بمحور سمالوط بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل على كوبري محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بمحور سمالوط بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل أعلى كوبري محور سمالوط، وتحديدا أمام نزل قرية السريرية التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

سمالوط شمال محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص وهم مصطفى جمال فؤاد، 16 سنة، مندور جمال حماد، 17 سنة، أمل على حسن، 40 سنة، أحمد سعد حجازي، 20 سنة، جمال فؤاد حسن، 57 سنة، حمادة سيد أحمد، 55 سنة، ومقيمين بمركز مطاي.

مستشفى سمالوط النموذجي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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