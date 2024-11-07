ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية
أثار ثعبان الذعر داخل مدرسة حسن قنديل للتعليم الأساسي، بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، حيث ظهر داخل فناء المدرسة.
القضاء على الثعبان
وقامت إدارة المدرسة بالاتصال بالنجدة والحماية المدنية خوفًا على الطلاب، وانتقلت قوات الحماية المدنية وقامت بالقضاء على الثعبان وحمله خارج المدرسة وذلك قبل انتهاء اليوم الدراسي.
وتم إخطار العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور بالواقعة.
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