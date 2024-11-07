الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

ثعبان يثير الذعر
ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

أثار ثعبان الذعر داخل مدرسة حسن قنديل للتعليم الأساسي، بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، حيث ظهر داخل فناء المدرسة. 

القضاء على الثعبان

وقامت إدارة المدرسة بالاتصال بالنجدة والحماية المدنية خوفًا على الطلاب، وانتقلت قوات الحماية المدنية وقامت بالقضاء على الثعبان وحمله خارج المدرسة وذلك قبل انتهاء اليوم الدراسي.

وتم إخطار العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قرية البرانقه الباجور محافظة المنوفية محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية المنوفية

مواد متعلقة

مصرع شخص أثناء عبوره رصيف قطار بنها بالمنوفية

إزالة 40 حالة إشغال وتحرير 12 محضر مخالفة خلال حملة في المنوفية

سيارة محملة بماء النار تثير الرعب بالطريق الإقليمي بالمنوفية

بعد واقعة بورسعيد، تفتيش الطلاب بجهاز كشف المعادن في المنوفية (صور)

محافظ المنوفية: الانتهاء من تنفيذ 296 وحدة سكنية بأشمون والشهداء

محافظ المنوفية يوافق على صرف مساعدة مالية لحالة إنسانية من ذوى الهمم

رسالة عبر هاتف محافظ المنوفية تنقذ مشردا (صور)

بيطحنوا الطباشير ويشموه، مدرسة بالمنوفية تقرر استدعاء أولياء أمور 9 طلاب ابتدائي

الأكثر قراءة

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

طبيب مصري بغزة يثير دهشة العالم، ابتكر طريقة للتغلب على نقص المعدات الطبية (فيديو)

الجنيه الذهب يتهاوى قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

بعد اتجاه اتحاد الكرة لإقالة لجنة الحكام، تعرف على البديل الأقرب

ارتفاع أسعار الدواجن 3 جنيهات اليوم الخميس

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

منوعات

المزيد

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

المزيد

انفوجراف

بحضور محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads