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رياضة

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة

فريق الزمالك, فيتو
فريق الزمالك, فيتو

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز غدا الجمعة  في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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