ضبط نصف طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

شنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية وبالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت الغذائية، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية أسفرت عن ضبط نصف طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إحكام الرقابة الميدانية

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقًا للصالح العام.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفى إطار إحكام الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.