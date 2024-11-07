حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بمدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عز نائب المدينة، محمد عبدالرحيم مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، عضو قسم الكهرباء بالوحدة، عضو قسم الإشغالات بالوحدة، أعضاء إدارة الإعلانات حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بشارع الأقصر وقد تم تسليم إنذارات للمحلات المخالفة لتوفيق أوضاعهم، كما تم إزالة ٤ إعلان مخالف.

سلسلة الحملات الدورية بقنا

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التي تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة ومتابعة إصدار تراخيص الإعلانات.