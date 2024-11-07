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مصرع مسن صدمه ميكروباص" بجزيرة شندويل في سوهاج

اسعاف, فيتو
اسعاف, فيتو

لقى مزارع مصرعه  صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق بجزيرة شندويل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.  

مصرع مزارع صدمته سيارة ميكروباص بجزيرة شندويل 

تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا بوصول “محمد ح م ع”، 70 عام- مزارع إلى مستشفي سوهاج العام" جثة هامدة " [ إدعاء حادث سير ] مقيم بمركز سوهاج.

وبالانتقال والفحص من قبل رجال المباحث، أفاد نجل المتوفي “رأفت”، 52 عام- مدرس، مقيم بذات الناحية، بأنه أثناء عبور والده طريق " سوهاج - جزيرة شندويل  فرعي " اصطدمت بـــه السيارة ميكروباص " مما أدى لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والوفاة بطريق الخطأ

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها “ أحمد د ا ع”، 19عام -  سائق، مقيم مركز جزيرة شندويل، أفاد أنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.
 

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