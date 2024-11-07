"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

"زي النهارده" منذ ألف و30 سنة، وبالتحديد عام 994 الميلادي، الموافق لشهر رمضان من سنة 384 الهجري، ولد العالم الأندلسي الكبير "ابن حزم" في قرطبة.. هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الأندلسي، القرطبي مولدًا ووطنًا، والفارسي أصلًا.

يعود نسبه إلى يزيد مولى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وعلاقته بالأندلس تعود إلى دخول جده خلف بن معدان لها، رفقة عبد الرحمن الداخل.

نشأته في الأندلس

نشأ ابن حزم في بلاط الدولة العامرية، حيث كان أبوه وزيرًا لخليفتها المنصور بن أبي عامر، ثم لابنه المظفر بعده، كما عُين هو نفسه وزيرًا بعد أبيه للخليفة المستظهر، إلا أنه سرعان ما تخلى عن كل ذلك واشتغل بالعلم. . وكانت الظروف مهيأة أمام ابن حزم لاختيار ما يناسبه من مسلك، بحكم المكانة والمؤهلات الشخصية والوفرة والنفوذ.

استوعب الفقه الشافعي ثم المالكي ثم الأصول والحديث والتاريخ والأدب واللغة وعلم الكلام والفلسفة.. وصُنف الأب الثاني للمدرسة الظاهرية بعد مؤسسها داود بن علي البغدادي.

ومن أهم تلاميذه وأبرز من أخذوا عنه العلم: نجله الفضل.. شريح بن محمد.. أبو عبد الله الحميدي.. عبد الله بن محمد المعافري والد القاضي أبي بكر بن العربي المعافري.

مكانته العلمية

يعتبر ابن حزم ثاني أكبر المؤلفين العرب بعد ابن جرير الطبري، حيث يروي عنه ابنه الفضل أنه جمع من مؤلفاته بخطه، فوصلت إلى 400 مجلد في 80 ألف ورقة في مختلف العلوم، ومن أبرزها: الفِصَل في المِلل والأهواء والنِّحل.. الإحكام في أصول الأحكام.. الرد على أناجيل النصارى.. طوق الحمامة في الألفة والأُلَّاف.. علل الحديث.. حجة الوداع.. جامع صحيح الحديث.. وغيرها.

أثنى عليه العز بن عبد السلام، قائلًا: "ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المُحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين".

ووصفه أبو القاسم صاعد: "كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار…".

فيما أشاد به أبو حامد الغزالي، بالقول: "وجدت في أسماء الله تعالى كتابًا ألفه ابن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه".

وقال اليسع الغافقي: "أما محفوظه فبحر عجاج وماء ثجاج، يخرج من بحره مرجان الحكم، وينبت بثجاجه ألفاف النعم في رياض الهمم، لقد حفظ علوم المسلمين وأربى، وأربى على كل أهل دين…".

وقال الحميدي: "كان حافظًا للحديث وفقهه مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة، متفننًا في علوم جمة، عاملًا بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين، وكان له في الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل…".

محنة هائلة

وتعرض ابن حزم لمحنة هائلة، حيث أحرق الخليفة المعتضد بن عباد كتبه علنًا، ونفاه إلى بادية لبلة حيث بقي بها حتى وفاته.. وكان ممن انتقدوا ابن حزم ابن تلميذه أبو بكر بن العربي، حيث قال: "الظاهرية أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها، وتكلمت بكلام لم نفهمه، تلقوه من إخوانهم الخوارج حين حكم علي يوم صفين، وكانت أول بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن، فلما عدت وجدت القول بالظاهر، قد ملأ به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم، نشأ وتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود ثم خلع الكل واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع ويحكم ويشرع، وينسب إلى دين الله ما ليس فيه…".

وممن انتقدوه أيضًا أبو العباس بن العريف، فقال عنه: "لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان".

وكان ابن تيمية من أشد منتقديه، ومما قاله عنه: "خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له…".

لقد كانت خطب وكتابات ابن حزم سببًا أساسيًّا لمحنته، نظرًا لما تضمنته من تحامل على المذاهب وأئمتها، ومن رفض لما آلت إليه الأمور من انحلال الخلافة الإسلامية وتفرق إرثها بين الطوائف، فأثار ذلك ضده ضجة واسعة النطاق، آلت إلى مضايقته من طرف ملوك الطوائف، حتى إن المعتضد بن عباد أحرق كتبه علنا ونفاه إلى بادية "لبلة".

مكث في "لبلة" السنوات العشرين الأخيرة من عمره إلى أن توفي بها أواخر شعبان من عام 456هـ الموافق لسنة 1064 ميلادية، عن 72 سنة، تاركًا تراثًا كبيرًا، وجدلًا واسعًا.