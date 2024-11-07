الدوري الممتاز، موعد مباراة الأهلي وزد الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة هامة أمام زد الليلة ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي



ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء اليوم الخميس بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء زد اليوم في ثاني مباريات الفريق في بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- عمر الساعي.

خط الهجوم:حسين الشحات - رضا سليم طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - وسام أبوعلي - محمود كهربا.

وكان النادي الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام في الجولة الأولى.‏