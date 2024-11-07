الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، موعد مباراة الأهلي وزد الليلة

الأهلي وزد
الأهلي وزد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة هامة أمام زد الليلة ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
 

ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء اليوم الخميس بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي


وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء زد اليوم في ثاني مباريات الفريق في بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- عمر الساعي.

خط الهجوم:حسين الشحات - رضا سليم طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو  - وسام أبوعلي - محمود كهربا.

 

وكان النادي الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام في الجولة الأولى.‏

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كولر الأهلي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

أخبار الأهلي، حظر إعلامي على نجم الأهلي وموقف رضا سليم وعودة كهربا

بعد فوز محمود فهمي بالتزكية، كل ما تريد معرفته عن انتخابات خليفة العامري فاروق في الأهلي

الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على ملف إصابة أشرف داري

حقيقة مفاوضات رضا سليم مع الوداد والرجاء المغربي للرحيل عن الأهلي

اتجاه داخل الأهلي للتعاقد مع مدافع جديد في يناير

كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة زد

كهربا يدخل حسابات كولر أمام زد

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات موقعة زد

الأكثر قراءة

اليوم حاجة تانية خالص، تحذير بشأن أسعار الذهب قبل ساعات من حسم الفائدة الأمريكية

ستحدث ذوبعة داخليًّا وعالميًّا، حملة ترامب تكشف خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض

لم يشهدها منذ 4 شهور، تطور مقلق في سعر الدولار بعد فوز ترامب

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

بعد تحذير الأرصاد، تخفيض سرعة القطارات على الوجهين

اليوم، الأهلي يصطدم بـ زد إف سي في ثاني جولات الدوري الممتاز

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

لغة الجسد كشفتها، ميلانيا ترامب والزهد في لقب "السيدة الأولى" مرة أخرى، ما السر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads