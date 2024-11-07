مصرع شاب وفتاة في انهيار عقار جزئي في الإسكندرية (صور)

لقي شاب وفتاة مصرعهما، في انهيار أجزاء من عقار قديم مساء أمس الأربعاء، في منطقة الإبراهيمية، التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية.

وتم نقل جثتي الضحيتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة الإبراهيمية، بكورنيش الإسكندرية، بدائرة قسم شرطة ووجود ضحايا.





على الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث القسم والأجهزة التنفيذية بحي وسط رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من المعاينة والفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 10 طوابق، وانهيار أجزاء من واجهة العقار ما أسفر عن مصرع كل من:

(بيشوي.ع) 29 سنة، و(يمنى.م) 23 سنة، تصادف مرورهما أسفل العقار بجوار نفق الإبراهيمية، بطريق الكورنيش.



تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية السيارات والمارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.