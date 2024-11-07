الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب وفتاة في انهيار عقار جزئي في الإسكندرية (صور)

العقار المنهار، فيتو
العقار المنهار، فيتو

لقي شاب وفتاة مصرعهما، في انهيار أجزاء من عقار قديم مساء أمس الأربعاء، في منطقة الإبراهيمية، التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية.

وتم نقل جثتي الضحيتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة الإبراهيمية، بكورنيش الإسكندرية، بدائرة قسم شرطة ووجود ضحايا.
 


على الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث القسم والأجهزة التنفيذية بحي وسط رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من المعاينة والفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 10 طوابق، وانهيار أجزاء من واجهة العقار ما أسفر عن مصرع كل من:

(بيشوي.ع)  29 سنة، و(يمنى.م) 23 سنة، تصادف مرورهما أسفل العقار بجوار نفق الإبراهيمية، بطريق الكورنيش.


تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية السيارات والمارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسباب انهيار العقارات انهيار عقار بالإسكندرية وفيات في انهيار عقار بالاسكندرية اخبار انهيار العقارات بالإسكندرية

مواد متعلقة

ارتفاع عدد مصابي انهيار سقف عقار بمدينة الشيخ زايد لـ 6 أشخاص

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

خريطة سقوط الأمطار بدءا من الغد وحتى الإثنين المقبل على محافظات الجمهورية

حذر من تفجيره، موقف ترامب تجاه سد النهضة بعد عودته إلى البيت الأبيض (فيديو)

أول رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للسيسي

ارتباك في اتحاد الكرة بعد بلاغ محمد عادل للنائب العام واجتماع طارئ غدا

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق الدائري

كواليس لقاء وزير الشباب بمجلس إدارة الزمالك

منوعات

المزيد

السجن لطبيب بريطاني تنكر بزي ممرض وقتل صديق والدته بلقاح مزيف

السجن لـ4 بلوجر بتهمة خدش الحياء العام في تونس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية بائع الخمر في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads