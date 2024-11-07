الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، أولي جلسات محاكمة عامل بقتل قهوجي في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة عامل بمحل عصير متهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

 

عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة: فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.  


وأوضح المتهم أن المجني عليه كان يسعى لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفى ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما ومن ثم حدوث المشاجرة.


كانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا.


على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.


وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلا.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة الكوربة قسم شرطة مصر الجديدة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة ضحية "الدارك ويب"

السجن المشدد 7 سنوات لنجار لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

التفاصيل الكاملة لاستئناف متهم بقتل طليقته في الأزبكية.. المتهم عزم النية على قتل الضحية لرفضها الإنفاق عليه.. وأنهى حياتها في الشارع.. و9 نوفمبر نظر الاستئناف

الأكثر قراءة

اليوم حاجة تانية خالص، تحذير بشأن أسعار الذهب قبل ساعات من حسم الفائدة الأمريكية

الذرة تواصل الارتفاع لليوم الرابع، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

اشتر قبل التغيير، أسعار الذهب اليوم الخميس 7 - 11- 2024

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

جميع التخصصات شاملة التحاليل والأشعة، إطلاق قافلة طبية اليوم ضمن مبادرة حياة كريمة

اجتماع طارئ لـ اتحاد الكرة اليوم لبحث أزمة التسريب وتوقعات باتخاذ قرارات صارمة

منوعات

المزيد

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

لغة الجسد كشفتها، ميلانيا ترامب والزهد في لقب "السيدة الأولى" مرة أخرى، ما السر (فيديو)

السجن لطبيب بريطاني تنكر بزي ممرض وقتل صديق والدته بلقاح مزيف

السجن لـ4 بلوجر بتهمة خدش الحياء العام في تونس

المزيد

خدمات

المزيد

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads