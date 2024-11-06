تشكيل برشلونة لمواجهة سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن المدرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمباراته أمام نادي سرفينا زفيزدا الصربي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

كان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا على بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث سجل الفريق الكتالوني أربعة أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

في المقابل، يدخل سرفينا زفيزدا المباراة بعد هزيمة قاسية أمام موناكو الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب "لويس الثاني".

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

الدفاع: كوندي، كوبارسي، إنييجو مارتينيز وجيرارد مارتن.

الوسط: كاسادو، دي يونج، لامين يامال، بيدري ورافينيا.

الهجوم: ليفاندوفسكي.