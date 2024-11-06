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رياضة

دوري أبطال أوروبا، تعادل بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد 1/1 بالشوط الأول

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1/1، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

سجل زاير إيمري هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة 14، وتعادل ناهويل مولينا لفريق أتلتيكو مدريد بالدقيقة 18.

حملت المباراة مواجهة مباشرة بين نجمي منتخب فرنسا عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان الذي أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب الدولي.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

وبدأ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل ضم:

جانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديس، فيتينيا، نيفيز، زاير إيمري، باركولا، عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو.

وجلس على مقاعد البدلاء الحارسان سافونوف وتيناس إضافة إلى فابيانو رويز، دوي، لي كانج، راندال كولو مواني، مايولو، بيرالدو، ميلان سكرينيار، زاجي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام باريس سان جيرمان

أما دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد فبدأ بتشكيل ضم:

يان أوبلاك، سيميوني، مولينا، فيتسل، لينجليه، جالان، باريوس، جالاجر، دي بول، جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من الحارسين موسو وجوميس، إضافة إلى كوكي، سورلوث، كوريا، لينو، ريكيلمي، رينيلدو، كوستيس، سيرانو، سبينا.

وقبل مواجهة الليلة، فإن باريس سان جيرمان جمع 4 نقاط في أول 3 جولات بفوز وحيد على جيرونا والتعادل مع آيندهوفن، والخسارة أمام أرسنال.

أما أتلتيكو مدريد فحقق فوزا وحيدا على لايبزيج مقابل خسارتين ثقيلتين أمام بنفيكا وليل.


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