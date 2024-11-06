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رياضة

دوري أبطال أوروبا، تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به اللقاء المرتقب أمام أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

تحمل المباراة مواجهة مباشرة بين نجمي منتخب فرنسا عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان، الذي أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب الدولي.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد 

وبدأ إنريكي اللقاء بتشكيل يضم:

دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديس، فيتينيا، نيفيز، زاير إيمري، باركولا، عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو.

وجلس على مقاعد البدلاء الحارسان سافونوف وتيناس إضافة إلى رويز، دوي، لي كانج، مواني، مايولو، بيرالدو، سكرينيار، زاجي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام باريس سان جيرمان 

أما دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد فبدأ بتشكيل يضم:

يان أوبلاك، سيميوني، مولينا، فيتسل، لينجليه، جالان، باريوس، جالاجر، دي بول، جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من الحارسين موسو وجوميس، إضافة إلى كوكي، سورلوث، كوريا، لينو، ريكيلمي، رينيلدو، كوستيس، سيرانو، سبينا.

يذكر أن باريس سان جيرمان جمع 4 نقاط في أول 3 جولات بفوز وحيد على جيرونا والتعادل مع آيندهوفن، والخسارة أمام أرسنال.

أما أتلتيكو مدريد فحقق فوزا وحيدا على لايبزيج مقابل خسارتين ثقيلتين أمام بنفيكا وليل.

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