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أخبار مصر

محافظ القاهرة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية

جانب من الورشة، فيتو
جانب من الورشة، فيتو
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شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ورشة العمل التى نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الهابيتات) في إطار فاعليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى بحضور أنا كلوديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" ورؤساء عدد من الحكومات المحلية.

 

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وتناولت الجلسة المتطلبات التى تحتاجها المدن لاستضافة الفعاليات، والأحداث الكبرى في مجالات البنية الأساسية،  والإسكان، وكيف تساهم  استضافة هذه الفعاليات فى تحقيق التنمية المستدامة بتلك المدن.
وأكد محافظ القاهرة أن المنتدى يتيح الفرصة أمام الحكومات والشركات والمنظمات المجتمعية للالتقاء معا وتبادل الخبرات والرؤى لعرض مشاريعهم الرائدة في مجالات الإسكان المستدام وإدارة المناطق العشوائية والتحول الرقمي والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا في تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات،  وتوفير البنية الأساسية للاتصالات والانترنت وأماكن عقد للمؤتمرات بما مكنها من استضافة هذا المؤتمر الذي يشارك به أكثر من ٣٧ ألف مشارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المؤتمرات تساعد في تغيير نمط التنمية،  ورفع كفاءة المنشآت المطلوب استخدامها في المؤتمر بما يعود بالنفع على المدينة المستضيفة للمؤتمر.

وأكد محافظ القاهرة أن اختيار مصر، والقاهرة تحديدًا هو رسالة مهمة للغاية تعكس تقدير منظمة الهابيتات لمدينة القاهرة، وكل المشروعات،والفعاليات، والاسترتيجيات التى تنفذها الدولة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهابيتات عندما كانت تنظم تلك النوعية من المنتديات كانت تقيمها في مدينة صغيرة، تجنبًا لاحداث ضغط على الحركة بتلك المدن، لذا كان اختيار القاهرة المدينة ذات الـ ٢٢ مليون نسمة تحديًا يؤكد الثقة فى جهود الدولة المصرية خاصة مع وجود هذا العدد  الضخم من المشاركين؛ حيث يوجد 37 ألف مُسجِل للحضور، بالإضافة لرؤساء الدول والوزراء والمحافظين والعمد  بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة التكيف مع التغيرات المناخية المنتدى الحضرى العالمى

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