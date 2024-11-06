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أخبار مصر

السيسي يهنئ ترامب هاتفيًا ويؤكد تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، بالرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدًا تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس "ترامب" في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

 

ومن جانبه ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب اللفتة الكريمة من السيد الرئيس، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

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