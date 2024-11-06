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رياضة

تأجيل مباراة أخرى لفالنسيا في الدوري الإسباني بسبب الفيضانات

فالنسيا، فيتو
فالنسيا، فيتو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن تأجيل مباراة فالنسيا ضد إسبانيول، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليجا.

 

فيضانات فالنسيا غير المسبوقة

يأتي ذلك بعد أن تسببت أسوأ فيضانات في تاريخ البلاد الحديث في مقتل 217 شخصا على الأقل، بالإضافة لأضرار جسيمة للممتلكات والبنية التحتية في منطقة فالنسيا.

ووافق الاتحاد الإسباني على طلب رابطة الليجا، بتأجيل مباراة فالنسيا في الدوري للأسبوع الثاني على التوالي، بعد مباراة الجولة الماضية أمام ريال مدريد.

 

تأجيل مباريات أخرى 

كما تم تأجيل مباراة الدرجة الثانية بين تينيريفي وليفانتي، والتي كان مقررا لها أن تقام يوم الأحد.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الليجا، عن مواعيد المباريات المعاد جدولتها في الوقت المناسب.

وتم إنشاء لجنة أزمة كرة القدم الإسبانية - المكونة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم والدوري الإسباني والدوري الإسباني واتحاد فالنسيا لكرة القدم، في محاولة للمساعدة في تسهيل إعادة بناء المرافق الرياضية المتضررة في الفيضانات.

 

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