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اقتصاد

اشتر قبل التغيير، أسعار الذهب اليوم الخميس 7 - 11- 2024

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية، قبل ساعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم أسعار الفائدة الجديدة والتي تشير الكثير من التوقعات إلى تخفيضها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهات.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30160 جنيه.

 

انهيار أسعار الذهب عالميًا بشكل مفاجئ

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع خلال هذه اللحظات من تعاملات أمس الأربعاء، متأثرةً بارتفاع الدولار بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة في عودة سياسية استثنائية.

 

وانصب تركيز المستثمرين في الذهب أيضًا على الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يبحثون عن إشارات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة. حيث كانت احتمالات تخفيضات للفائدة قد دعمت الارتفاع اللافت للذهب هذا العام.


وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، حيث راهن المتداولون على أن احتمال رفع التعريفات الجمركية تحت إدارة ترامب قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومن جانبه قال سكرتير شعبة الذهب السابق نادى نجيب، وأحد تجار الصاغة إن الأونصة العالمية فقدت 50 دولارًا مما تسبب في تراجع ذهب على المستوى المحلي.

وأوضح نجيب فى تصريحات لـ"فيتو" إلى أن الذهب المحلي تأثر بالهبوط فى البورصة العالمية على مدار تعاملات أمس الأربعاءـ متوقعا أن يشهد الذهب ارتفاع ملحوظ حال تخفيض الفوائد الأمريكية الخميس.

 

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