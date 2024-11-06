هيئة مكتب المحامين تبحث طرح الأندية لتوفير موارد لخدمة الأعضاء

بحثت هيئة المكتب نقابة المحامين طرح الأندية التي لم تستغل من قبل النقابة حتى الآن، وكذلك أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها، وذلك لتوفير موارد لخدمة الأعضاء، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالفائدة على النقابة حتى تستطيع النقابة القيام بالتزاماتها تجاه أعضائها وهي على النحو التالي:



أندية نقابة المحامين

أندية المحامين التي لم يتم استغلالها حتى الآن (نادى طلخا ـ نادى طنطا ـ نادى المحامين بالمحلة ـنادى المحامين زفتى ـ نادى الطور ـ فندق بورسعيد).

الأصول العقارية لنقابة المحامين



ووافق الحاضرون على تشكيل لجنة لإدارة الأصول العقارية وتكليفها بطرح هذه الأندية لاستغلالها في خدمة المحامين، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق عليها.

ثانيًا:ـ أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها

1. نادى المحامين بالإسكندرية (جليم)

2. نادى المحامين بدمياط

3. نادى المحامين النهري بطنطا

4. نادى المحامين بالعجوزة (الجيزة)

5. نادى المحامين بأكتوبر (الجيزة)

6. نادى المحامين بالمعادي (القاهرة)

7. نادى المحامين بأسوان



ثالثًا: ـ أندية المحامين المزمع إنشائها أو استكمال إنشائها

1- نادى المحامين النهري بأسيوط

2- نادى المحامين بسوهاج

3- نادى المحامين بالمنيا

4- نادى المحامين بالأقصر

5- نادى المحامين ببسيون

6- نادى المحامين كفر الزيات

7- استكمال نادى المحامين بأسيوط الجديدة

ووافق الحاضرون بالإجماع على طرح اندية المحامين غير المستغلة في مناقصة لاستغلالها كل على حدة، مع تكليف الإدارة الهندسية بمخاطبة استشاري النقابة لإعداد كراسات الشروط لعرضها على هيئة المكتب تمهيدًا لعرضها على مجلس النقابة، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد كراسة بالشروط والإشراف على الطرح.

كما كلفوا الإدارة الهندسية مع لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين باختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الرسومات الهندسية اللازمة للأندية التي لم يتم إعداد رسومات هندسية خاصة بإنشائها، وكذلك إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرحها في مناقصة عامة كل منها على حدة، والإعلان عن مناقصة عامة لاستكمال إنشاءات نادى المحامين بأسيوط.

كما عرضت هيئة المكتب اقتراحًا بإنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية الخاصة بالنقابة في كافة محافظات الجمهورية تضم متخصصون في كافة القطاعات.وافق الحاضرون على أن يتم تشكيل اللجنة بمعرفة هيئة المكتب.