مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو بمنزله فى سوهاج

تلقى العميد على الكتبي مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا من المستشفى العام بوصول طفل لا يتجاوز عمره العامين جثة هامدة “ادعاء صعق كهربائي” أثناء اللهو بمنزله حيث وضع الجثمان بالثلاجة تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو بمنزله دائرة مركز طهطا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد ابو ستيت رئيس مباحث مركز شرطة طهطا ما يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بوصول الطفل بولا.ا.ب عمره عامان جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي أثناء اللهو فى منزله.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والوفاة بسبب توقف عضلة القلب

وبتوقيع الدكتور أحمد سديرة مفتش الصحة بمركز طهطا الكشف الطبي وجد أن الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب والدورة التنفسية نتيجة الصعق الكهربائي ونفي الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم حيث صرحت النيابة دفن الجثة.

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