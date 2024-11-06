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رياضة

بعد الخسارة من ميلان، ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة بغياب نجمه لمدة شهر

تشواميني، فيتو
تشواميني، فيتو

تعرض نادي ريال مدريد لخسارة جهود أحد لاعبيه البارزين لمدة شهر بسبب الإصابة.

وكان الملكي سقط، أمس الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" أمام ميلان بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

طبيعة إصابة تشواميني 

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية للنادي اليوم على لاعبنا أوريلين تشواميني، تم تشخيصه بالتواء في الكاحل الأيسر، وسيتم متابعة تطور حالته بشكل مستمر".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيغيب تشواميني عن الملاعب لمدة تقارب الشهر، ما سيجعله يغيب عن مباريات الملكي أمام أوساسونا وليجانيس وخيتافي، وأتلتيك بلباو، وجيرونا بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وسيتم تقييم حالة تشواميني لاحقًا لمعرفة إذا كان سيتمكن من المشاركة في مباراتي أتالانتا 10 ديسمبر ورايو فاييكانو 14 ديسمبر ضمن آخر مباريات الفريق لهذا العام.

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