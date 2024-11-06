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أخبار مصر

إجراء هام للمسافرين قبل إقلاع الطائرة لعدم فقدان قيمة التذكرة

المسافرين في المطار،
المسافرين في المطار، فيتو

يتعرض المسافر أحيانا إلى إقلاع الطائرة دون أن يلحق، نظرا لتأخره عن موعد الوصول المقرر، إذ ينبغي عليه التواجد قبل إقلاع الطائرة بـ3 ساعات في الرحلات الدولية، وساعة في الرحلات الداخلية، وبذلك يصبح الراكب معرضا أن يفقد سعر التذكرة نظرا لتخلفه عن الرحلة وإقلاعها.

وفي ضوء ذلك نقدم لك عزيزي المسافر الإجراءات التي يجب القيام بها لمنع خسارة قيمة التذكرة كامل، ففي حالة وصولك إلى المطار متأخرا وإقلاع الطائرة:

 

التوجه مباشرة إلى مكتب الشركة بالمطار أو مكتب المبيعات.

المطالبة بفتح التذكرة لحين تحديد موعد آخر أو الحجز على أقرب رحلة من خلال إخطار مكتب الحجز حتى لا تتعرض لخسارة قيمة التذكرة، إذ يتم توقيع غرامة مالية بسيطة على المسافر وتأكيد الحجز على رحلة أخرى.

وأوضح مصدر بشركة طيران عاملة بمطار القاهرة، في حالة فقدان الراكب للتذكرة المطبوعة، وفي حالة تطلب الأمر عند الصعود، التوجه إلى مكتب المبيعات والمطالبة باستخراج نموذج، مشيرا إلى أنه يتم استخراجه للمسافر مجانا ودون مقابل.

 

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إقلاع الطائرة الرحلات الداخلية مطار القاهرة شركة طيران الرحلات الدولية

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