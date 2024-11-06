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تراجع كبير فى أسعار الذهب محليا وعالميا.. عيار 21 يفقد 80 جنيها بمحال الصاغة.. وترقب لحسم الفوائد الأمريكية غدا

الذهب والدولار والانتخابات
الذهب والدولار والانتخابات الامريكية

تراجعت أسعار الذهب بصورة ملحوظة فى الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، وعقب حسم الانتخابات الأمريكية بفوز ترامب.

وفقد جرام الذهب عيار 24 نحو 92 جنيها فى الجرام الواحد، بينما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 80 جنيها فى الجرام الواحد.

يأتي ذلك وسط حالة من الترقب لاجتماعات الفيدرالى الامريكى غدا الخميس لحسم أسعار الفوائد والتى من المقرر أن تشهد تخفيض وفقا لما هو معلن من البنك المركزى.

وتراجعت الأسعار العالمية إلى مستويات 2669 دولار للاونصة بعد أن كانت اقتربت من 2800 دولار.

وتوقع بعض العاملين فى مجال تجارة الذهب أن يعود صعود الذهب من جديد فى حالة استمرار خفض الفوائد الأمريكية وزيادة الإقبال من قبل المستهلكين والمستثمرين على الذهب.

 

 

ارتفاع الاحتياطى النقدى من الذهب 

وفى سياق متصل كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الذهب المُدرج باحتياطي النقد الأجنبي لتسجل 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نحو 431 مليون دولار.

 

الأسعار العالمية فى البورصة

وبلغت أسعار الذهب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا، الأربعاء، بفعل حفاظ الدولار على قوته مع ارتفاع ما يسمى بـ "التداولات المراهنة على سياسة ترامب"، فيما يترقب المستثمرون أيضا عن كثب الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

وتمكن مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، من تحقيق العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، ليصبح رسميا الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأميركية، وهو ما سيمثل عودة غير متوقعة له للساحة السياسية بعد غياب أربع سنوات عن منصب الرئاسة.

 

حسم الفوائد الأمريكية غدا

ومن المقرر أن ينتهي اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي، الذي يستمر يومين، غدا الخميس فيما تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس بعد خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2721.21دولار للأونصة بحلول الساعة 0923 بتوقيت غرينتش، وكان الذهب قد بلغ ذروة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2730.20 دولار.

 

المعادن النفيسة تسجل أدنى مستوى لها 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 32.19 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 987.43 دولار، وانخفض البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1060.94 دولار.

وسجلت المعادن الثلاثة أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

 

توقعات دولية بصعود الذهب 

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة من 2700 دولار للأونصة في أوائل 2025، مشيرا إلى انخفاضات أسرع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الغرب والصين وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية.

وقال جولدمان ساكس: نؤكد مجددا توصيتنا بشراء الذهب لفترة طويلة بسبب الدعم التدريجي الناجم عن انخفاض أسعار الفائدة عالميا وارتفاع الطلب من البنوك المركزية والمكاسب التي يوفرها اللجوء إلى التحوط في الذهب في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والمالية والركود.

 

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