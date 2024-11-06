تفاصيل لقاء رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وممثل الاتحاد الأوروبي

شهد اليوم الثلاثاء استقبال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أولوف سكوج - الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تناول اللقاء الحديث عن حقوق الإنسان في مصر خاصة في ضوء إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم، وكذلك استعراض أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي وضرورة بناء علاقات وثيقة بين الجانبين.

واستعرض "رضوان" مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل إتصالًا وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويهدف أيضًا إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.

الحديث عن تمكين المرأة في مصر

وتناول أيضًا اللقاء، الحديث عن تمكين المرأة في مصر والذي شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وبصفة خاصة التشريعات والقوانين، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب.

وأضاف "رضوان"، أنه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل على حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع.