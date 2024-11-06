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خارج الحدود

مذكرتا تفاهم، انعقاد اللجنة المصرية-الكاميرونية برئاسة وزيري الخارجية بالقاهرة (صور)

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى ونظيره الكاميروني، فيتو

عقدت اللجنة المصرية الكاميرونية المشتركة برئاسة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و"Lejeune Mbella Mbella" وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون يومى ٥ و٦ نوفمبر بالقاهرة.  

 وأجرى الوزيران مقابلة ثنائية منفردة، أعقبها جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية ومسارات التعاون القائمة بين الجانبين في كافة المجالات، فضلًا عن تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا محل الاهتمام المشترك. 

كما وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرتى تفاهم؛ الأولى بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية اللجنة الكاميرونية الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ والثانية بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصرى ومعهد العلاقات الدولية بالكاميرون، كما وقعا على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة وبيان مشترك للجنة المصرية الكاميرونية المشتركة. ثم عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا في ختام فعاليات اللجنة المشتركة.

وأكد الجانبان حرصهما على توطيد العلاقات على كافة المستويات سواء الحكومي أو البرلماني أو القطاع الخاص، وتناولا أهمية تفعيل جمعية الصداقة المصرية الكاميرونية البرلمانية وعقد منتدى رجال الأعمال بين البلدين، فضلًا عن مساندة مصر لجهود الكاميرون في مكافحة التنظيمات الإرهابية في ضوء الخبرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية من خلال برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

كما تم التأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مصر والكاميرون على الصعيد متعدد الأطراف داخل المنظمات الإقليمية والدولية، دعما لمصالح وأولويات الدول الأفريقية ولتنفيذ أهدافها التنموية.

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وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لوجون مبيلا مبيلا وزير خارجية الكاميرون لجنة المصرية الكاميرونية

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