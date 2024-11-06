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رياضة

مدرب طائرة الزمالك بعد الفوز على هليوبوليس: أثق في قدرات اللاعبين

البرازيلي كارلوس
البرازيلي كارلوس شوانكي مدرب طائرة الزمالك

أعرب البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز الأبيض على هليوبوليس بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ببطولة الدوري العام.

وقال المدير الفني في تصريحات صحفية:" الفريق في مرحلة إحلال وتجديد بالتعاقد مع جهاز فني جديد ولاعبين جدد، ونحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم وزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين".

وأضاف: "الفرق المصرية مجهولة بالنسبة لي، وأحاول تكوين أكبر قدر من المعلومات عنها خلال الأدوار التمهيدية، مما يساهم في ظهور الفريق بمستويات أفضل خلال الفترة المقبلة".

وواصل:" أثق في قدرات وإمكانيات اللاعبين للظهور بمستوى أفضل خلال اللقاءات المقبلة في بطولة الدوري، وسعيد بتحقيق الانتصار في أول مباراتين أمام بتروجت وهليوبوليس".

وأكمل:" الروسي ديميتري لاعب رائع، يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية، وهو قادم من دوري قوي، وتألقه مع الزمالك أمر طبيعي في ظل الخبرات التي يمتلكها".

واختتم: "خوض اللقاء القادم على ملعبنا سيمنحنا أفضلية كبيرة، ووجود الجماهير سيزيد من حماس اللاعبين ويجعلهم يقدمون أفضل أداء لهم".

علي صعيد كرة القدم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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