الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

تهشم بالجمجمة، معاينة جثة سيدة قتلها زوجها بعد شهور من زواجهما

الطب الشرعي
الطب الشرعي

 تباشر نيابة الجيزة التحقيق في قاتل زوجته الحامل بعد أشهر قليلة من زواجهما لشكه في سلوكها.

 

وكشفت معاينة الجثة المجني عليه سيدة في الثلاثينات من عمرها مصابة بتهشم بالجمجمة وإصابات في مختلف أنحاء الجسد نتيجة التعدي عليها بجسم صلب، وتبين أنها عروس متزوجة منذ عدة أشهر فقط وحامل في الشهر السابع. 

 

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

قتل سيدة على يد زوجها بالجيزة

 تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة النجدة بإبلاغ سائق بقيامه بقتل زوجته في مدينة ابو النمرس جنوب محافظة الجيزة، فور إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص ملابسات البلاغ.
 

 

وكشفت التحريات بقيادة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن مرتكب الجريمة هو الزوج حيث شك في سلوك زوجته وقرر التخلص منها فقام بالتعدي عليها بالضرب بـ"شومة" حتى فارقت الحياة.

 

نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز أبو النمرس في إلقاء القبض على الزوج المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

 

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اللواء سامح الحميلي جنوب محافظة الجيزة رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة مديرية أمن الجيزة مركز ابو النمرس

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