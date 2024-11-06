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محافظات

كشف حساب 100 مليون صحة بسوهاج خلال أكتوبر

100 مليون صحة
100 مليون صحة

أعلن الدكتور عمرو  دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن فحص 82 ألفا و684 مواطنا ضمن "9" مبادرات صحية  تندرج تحت مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري والتى تحظى بدعم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والتى تساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين  بالمحافظة.

 82 ألف 600 مواطن تلقوا خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة خلال شهر بسوهاج 

 

وقال الدكتور عمرو العرشي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية أنه تم فحص أكثر من 6 آلاف و500 مواطن من خلال مبادرة (فحص المقبلين علي الزواج ) التى تقوم بتوفير حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، تشمل  الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية  مثل السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين. 
 

فحص 33 ألف و800 سيدة خلال مبادرة صحة المرأة 

كما تم فحص أكثر من 33 ألف و800 سيدة خلال مبادرة (صحة المرأة ) التى تستهدف  الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

 وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن،بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

 

وأضاف "العرشي" أنه تم فحص أكثر من 13 ألف و100  مواطن من خلال مبادرة (التشخيص المبكر للأورام السرطانية ) وتستهدف أورام  (الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم ) وعلاجها ممـا يؤدى إلى ارتفاع نسب الشـفـاء وتقليـل نسب الوفيـات النـاتجة عن هذه الأمـراض، والقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام ٢٠٣٠ وتستهدف المبادرة السيدات والرجال من سن 18سنة فما فوق.

 

أما عن مبادرة (الاعتلال الكلوى) تم من خلالها فحص أكثر من 15 ألف و200 مواطن، وتهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وأضاف أن مبادرة (السمعيات ) تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصًا على صحة الطفل المصري وتم من خلالها فحص أكثر من 8 آلاف و700 طفل وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

 

كما تم فحص أكثر من 2500 سيدة ضمن مبادرة (صحة الأم والجنين )والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين وتهتم  بتقديم  الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضًا خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن.بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B. وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.


تأتى مبادرة (إنهاء قوائم الانتظار) لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أقرب وقت ممكن، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة حيث تم فحص أكثر من ألف و100 مواطن من خلالها وتشمل المبادرة جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وهى مبادرة مجانية بالكامل.

 

أما عن مبادرة (قلبك أمانة ) التى تعتبر الرائدة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة "باير " العالمية تحت مظلة "100 مليون صحة "بهدف تعزيز الوعي الصحي وتقديم رعاية مبكرة للأمراض القلبية والأوعية الدموية، من خلال توفير الكشف المبكر والرعاية للمصابين بأمراض القلب والوقاية منها، وتعزيز الوعي بأساليب الحياة الصحية والغذاء المتوازن وممارسة الرياضة. والتي من خلالها تم فحص  أكثر من 500 مواطن.

 

وختامًا تم فحص ما يقرب من 900  مُسن  من خلال مبادرة كبار السن وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة  الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة.

 

 

 

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