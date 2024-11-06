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أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على 16 مشروعًا جديدًا للنفع العام في 9 محافظات

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي
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قرارات مجلس الوزراء اليوم، اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.


وتشمل هذه المشروعات إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى
 

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قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية والري

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