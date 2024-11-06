السيسي: القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ألار كاريس رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة “قصر الاتحادية”: “كانت القضايا الإقليمية والملفات الدولية حاضرة بقوة خلال مباحثاتى مع فخامة رئيس إستونيا، وجاءت القضية الفلسطينية فى مقدمة الملفات الإقليمية التى تناولتها مع الرئيس الإستوني ذلك أن مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة”.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره ألار كاريس رئيس إستونيا قائلا: أجريت اليوم مع الرئيس الإستوني مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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