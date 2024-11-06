الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لمدة عامين إضافيين، الحكومة تمد خدمة 142 طبيبًا وخبيرًا صحيًّا لدعم قطاع الصحة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لـ (133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء مد الخدمة مجلس الوزراء اليوم

مواد متعلقة

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا للعرض على البرلمان

13 قرارًا عاجلًا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

مدبولي: رفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ أربع سنوات رسالة ثقة للمستثمرين والشركاء الدوليين

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية

مدبولي: مصر نجحت في تحقيق نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية

الحكومة تضع خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لـ تكنولوجيا المعلومات

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء

مصر تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي في اجتماعات صندوق النقد الدولي

الأكثر قراءة

مدبولي: الحكومة لن تتخذ قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

13 قرارًا عاجلًا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

معركه شرسة وتغيير أنظمة، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير المخاوف وتكشف مصير ترامب

جارديم مديرًا فنيًّا للعين الإماراتي بعد إقالة كريسبو

منوعات

المزيد

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسديد الديون في المنام وعلاقته بحل مشكلة مالية قريبًا

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (1 – 4)

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads