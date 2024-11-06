لمدة عامين إضافيين، الحكومة تمد خدمة 142 طبيبًا وخبيرًا صحيًّا لدعم قطاع الصحة

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لـ (133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.



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