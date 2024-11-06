رئيس العربية للتصنيع يفتتح معرض شركة مصر للغزل والنسيج

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية لتقديم كافة الخدمات الإجتماعية التي تساهم في تخفيف الأعباء على أسر العاملين بالدولة، افتتح اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، معرض شركة مصر للغزل والنسيج (المحلة الكبرى) للعاملين بمصانع وشركات الهيئة بمنطقة مصر الجديدة.

معرض شركة النساجون الشرقيون

كما تفقد التجهيزات النهائية لمعرض شركة النساجون الشرقيون، المقرر افتتاحه قريبًا وذلك بحضور كل من دكتورة "رشا عمر" مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشئون تطوير المشروعات، دكتور " أحمد شاكر"رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، مهندس "أحمد بدر " رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج (المحلة الكبرى).

ويأتي هذا في إطار استكمال تقديم وتيسير كافة الخدمات الإجتماعية للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع، والتي بدأت بافتتاح (2) مخبزًا، وأيضًا (3) منفذًا لبيع المنتجات المتنوعة للعاملين بمصانع وشركات الهيئة في منطقة مصر الجديدة، وكذلك بمنطقة حلوان.

وخلال الافتتاح، استمع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لشرح تفصيلي عن المنتجات المتنوعة المقدمة ومنها الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة، مؤكدًا أهمية الإهتمام بالجودة العالية وبأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي، لافتًا أننا نستهدف تقديم خدمات مميزة للعاملين وليس الهدف الربح.

مصر للغزل والنسيج (المحلة الكبرى)

كما حرص علي توجيه الشكر والتقدير للمهندس "محمد شيمي" وزير قطاع الأعمال العام, علي التعاون الجاد والمستمر مع الهيئة العربية للتصنيع في مجالات متعددة، مشيدًا بالدور الصناعي الهام لشركة مصر للغزل والنسيج (المحلة الكبرى)، لافتًا أنها تمثل العراقة والتطوير عبر تاريخ الصناعة في مصر.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالخدمات المقدمة لكافة العاملين بالهيئة العربية للتصنيع، والمساهمة في تقليل الأعباء المالية على أسر العاملين بالهيئة في إطار المسؤولية الاجتماعية للهيئة، مؤكدًا علي تقديم كافة السلع الأساسية الهامة لكافة أسر العاملين بالهيئة العربية للتصنيع بجودة عالية وأسعار مناسبة، وبالتقسيط بدون فوائد.



وفي سياق متصل، أصدر اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف " توجيهاته بسرعة البدء في دراسة تنفيذ معرضًا لبيع منتجات شركة مصر للغزل والنسيج (المحلة الكبري) بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع بمنطقة حلوان.