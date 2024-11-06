الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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سياسة

كرم جبر يهنئ رئيس وأعضاء القومي للمرأة على توليهم مهام مناصبهم

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام ورئيس القومي للمرأة، فيتو

 هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشارة أمل عمار بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية باختيارها رئيسًا للمجلس القومي للمرأة وأعضاء المجلس، مؤكدًا أن التشكيل الجديد يضم قامات وخبرات كبيرة.

 

تشكيل المجلس القومي للمرأة 

 وأعرب رئيس الأعلى للإعلام، عن خالص أمنياته بالتوفيق لرئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة في مهمتهم القادمة، في الحفاظ والدفاع وتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، خاصة في ظل المكتسبات التي حصلت عليها السيدات وتمكينهم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وضع المرأة المصرية 

 وأضاف جبر، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حيث المكتسبات التي حصدتها خلال السنوات الأخيرة؛ فنجحت في تولي المناصب القيادية والبرلمانية وباتت في دائرة صناع القرار.

 

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تشكيل المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة أخبار الأعلى للإعلام

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