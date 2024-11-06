الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من الشقق السكنية بمدينة بدر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت  نيابة بدر بحبس عاطل لاتهامه بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن في بدر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وكانت مباحث القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب قص الأسلاك في مدينة بدر.

وكشفت التحريات ان المتهم  "له معلومات جنائية" واتخذ من دائرة قسم شرطة بدر مكانا لمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب "قص الأسلاك"، وضبط بحوزته  "مقص حديدى – كمية من الأسلاك الكهربائية" مجهولة المصدر.


بمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، تم ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية "متحصلات وقائع السرقة".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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نيابة بدر مباحث القاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية النيابة العامة قسم شرطة بدر

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