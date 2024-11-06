الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل "6 شهور" لنور النبوي

أبطال مسلسل 6 شهور،
أبطال مسلسل 6 شهور، فيتو

 يحظى مسلسل “6 شهور” باهتمام قطاع كبير من الجمهور بسبب قصته الشيقة وأبطاله الشباب الذين يقدمون أدوارًا جديدة عليهم بأداء متميز.

 ومسلسل 6 شهور من إنتاجات منصة واتش ات الأصلية، وهو أول بطولة مطلقة للفنان الشاب نور النبوي.

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور 

يعرض من مسلسل 6 شهور حلقتين كل يوم أربعاء، وذلك في تمام الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر على منصة Watch it.

عدد حلقات مسلسل 6 شهور 

ويبحث الجمهور عن كل التفاصيل المتعلقة بمسلسل 6 شهور الذي تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش ات بمجرد طرح أول حلقتين منه.

ومسلسل 6 شهور مكون من ١٠ حلقات وهو من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نور النبوي الفنان نور النبوي الفن 6 شهور مسلسل 6 شهور

مواد متعلقة

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

شاهد لقطات من كواليس مسلسل رقم سري (صور)

في عيدها القومي، مشاهير الفنانين والأدباء والكتاب من محافظة كفر الشيخ

موعد انطلاق عرض مسلسل نقطة سوده على شاهد

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

مدبولي: الحكومة لن تتخذ قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة

13 قرارًا عاجلًا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

جارديم مديرًا فنيًّا للعين الإماراتي بعد إقالة كريسبو

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

معركه شرسة وتغيير أنظمة، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير المخاوف وتكشف مصير ترامب

منوعات

المزيد

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسديد الديون في المنام وعلاقته بحل مشكلة مالية قريبًا

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (1 – 4)

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads