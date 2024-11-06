مواعيد عرض مسلسل "6 شهور" لنور النبوي

يحظى مسلسل “6 شهور” باهتمام قطاع كبير من الجمهور بسبب قصته الشيقة وأبطاله الشباب الذين يقدمون أدوارًا جديدة عليهم بأداء متميز.

ومسلسل 6 شهور من إنتاجات منصة واتش ات الأصلية، وهو أول بطولة مطلقة للفنان الشاب نور النبوي.

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور

يعرض من مسلسل 6 شهور حلقتين كل يوم أربعاء، وذلك في تمام الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر على منصة Watch it.

عدد حلقات مسلسل 6 شهور

ويبحث الجمهور عن كل التفاصيل المتعلقة بمسلسل 6 شهور الذي تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش ات بمجرد طرح أول حلقتين منه.

ومسلسل 6 شهور مكون من ١٠ حلقات وهو من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي.