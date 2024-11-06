أول إجراء ضد قائد سيارة نقل لسيره برعونة في منشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، إجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بالسير برعونة بالقاهرة، وذلك للكشف عما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بالسير برعونة معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر بدائرة قسم منشأة ناصر بالقاهرة.

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد وضبط السيارة "تابعة لإحدى الشركات سارية التراخيص"، وقائدها (سائق بذات الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.