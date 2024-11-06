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متابعة سير مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكرم عمران بقنا (صور)

اجتماع قنا،فيتو
اجتماع قنا،فيتو

 عقد المهندس رجب عرفة، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير الأعمال في مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكرم عمران.

 حضر الاجتماع المهندس ماجد رضا، نائب المدير الإقليمي لمشروعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استشاري إدارة البرنامج وممثلي المكتب الاستشاري الدولي للتصميم والإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى المسؤولين بشركة قنا وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

 

المعايير العالمية المعتمدة بقنا

 تناول الاجتماع استعراضًا شاملًا للموقف التنفيذي الراهن للمشروع ومدى التزامه بالجدول الزمني المقرر.

 وأكد المهندس ماجد رضا على ضرورة إنجاز المشروع في موعده المحدد، مشددًا على أهمية التواصل المستمر والفعال بين جميع الأطراف المعنية لضمان انسيابية العمل وتجنب أي تأخير.


من جانبه شدد المهندس رجب عرفة على الالتزام بتنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة، موجهًا بضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه التنفيذ. 

وفي إطار المتابعة المستمرة، قرر عقد اجتماع شهري دوري يضم كافة الأطراف المعنية لمتابعة مستجدات التنفيذ والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تطرأ خلال مراحل المشروع.

 

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