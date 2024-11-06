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ندوة بطب بيطري جنوب الوادي تناقش أضرار الإدمان والمخدرات (صور)

ندوة بقنا، فيتو
ندوة بقنا، فيتو

تواصلت فعاليات الندوات التوعوية بأضرار المخدرات والإدمان بجامعة جنوب الوادي التابعة لمحافظة قنا، وذلك في اطار تفعيل البروتوكول المبرم بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استضافت كلية الطب البيطري ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والتعاطي.

تجنب العنف والقسوة للابناء

واشار الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد الكلية الى  دور الأسرة في الوقاية من المخدرات من خلال توعية الأبناء بأضرارها، وتجنب العنف والقسوة أثناء التعامل معهم، وتوفير جو أسري هادئ، ومنحهم الثقة بالنفس، والحرص على التوعية الدينية.

وتناولت الندوة اوجه التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي في التوعية بأضرار المخدرات والاثار السلبية المدمرة للادمان نفسيا وعصبيا.

 كما تناولت الندوة خدمات مركز العزيمة لعلاج الادمان بالمجان وخدمات الخط الساخن ودور بيت التطوع بجامعة جنوب الوادي في التوعية والتدريب واقامة الفعاليات المتنوعة.

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