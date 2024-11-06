الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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إيقاف أعمال مبنى مخالف في دندرة بقنا (صور)

إيقاف أعمال مبنى
إيقاف أعمال مبنى مخالف في دندرة

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عز نائب المدينة بإيقاف أعمال بشارع المعنا - دندرة بمساحة ٧٥ مترا عبارة عن فك أخشاب دور تاسع علوى.

 وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي.

وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

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