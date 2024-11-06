حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد تداول فيديو يظهر فيه عدد من المعلمين أثناء القفز من أعلى سور إحدى المدارس.

هروب معلمين من على سور إحدى المدارس

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة هروب المعلمين أثناء القفز من أعلى سور إحدى المدارس.

حقيقة هروب معلمين

وقال مصدر وزارة التربية والتعليم: إن مقطع الفيديو المتداول قديم وتم تصويره منذ عام 2016 وليس حديثًا تم تصويره خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025.

وأكد أن هؤلاء المعلمين لم يهربوا كما تم تداوله ولكن كانوا يؤدون أعمال التصحيح الخاصة بأحد الامتحانات الرسمية في كنترول المدرسة، وبعد انتهاء عملهم، فوجئوا بأن عامل المدرسة أغلق البوابة بالقفل وخرج من المدرسة، ما اضطر المعلمين إلى الخروج من المدرسة من فوق السور.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.