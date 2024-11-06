بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.



وخلال الاجتماع، يناقش مجلس الوزراء عددا من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية.



ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء غدا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرا صحفيا لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع.

