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رياضة

تأهيل عبد الشافي والزناري وندياي في مران الزمالك

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

خاض محمد عبد الشافي ومصطفى الزناري وسيدي ندياي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقًا للبرامج التأهيلية الموضوعة لهم من أجل تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة البرنامج التأهيلية للثلاثي ومنحهم تعليمات أثناء تنفيذها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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