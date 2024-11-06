الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد موافقة البرلمان، تعرف على موعد تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 شهدت الجلسات العامة لـ مجلس النواب، الأسبوع الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.

ويستهدف مشروع القانون إنهاء المنازعات الضريبية الحالية من خلال التقدم بطلبات في فترة ال ٦ شهور عقب تطبيق القانون.

ومن المقرر أن يتم تطبيق مشروع القانون عقب صدوره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية.

 

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

 واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه يأني في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.

 

سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة والممولين والمكلفين

 وأشار إلى أنه يأتي استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وقال الفقي: تحقيقًا لذلك، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون والذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.

وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: قضت "المادة الأولى" منه:على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها. 

كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.

أما "المادة الثانية" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.

وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخطة والموازنة بمجلس النواب المنازعات الضريبية انهاء المنازعات الضريبية تخفيف الأعباء المالية تسوية المنازعات الضريبية قانون انهاء المنازعات الضريبية

مواد متعلقة

بعد موافقة النواب، نص تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وزير المالية أمام النواب: نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد وتبسيط الخدمات الضريبية وإنهاء الملفات والنزاعات القديمة

رفع الجلسة العامة لـ النواب ومعاودة الانعقاد 17 نوفمبر

النواب يوافق على تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

اعرف بكام، تباين أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 6/11/2024

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

طلب عاجل من حازم إمام بعد تسريب محادثات الفار في مباراة الزمالك والبنك

ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

من الطفولة إلى رئاسة أمريكا، 10 صور ترصد محطات مهمة في حياة ترامب رجل الفرص

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

منوعات

المزيد

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

المزيد

خدمات

المزيد

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (2 – 3)

خالد الجندي يكشف أسباب الإلحاد بين الشباب (فيديو)

هل جزاء المحسنين في الآخرة فقط؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads