الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إبراهيم نجم: الأزهر يمثل نموذجًا للتدين الصحيح

إبراهيم نجم الأمين
إبراهيم نجم الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم
ads

شارك الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في القمة الدينية لقادة الأديان في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين cop 29   المنعقدة ضمن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في العاصمة الأذربيجانية باكو يومَي 5 و6 نوفمبر 2024، حيث ألقى كلمةً تناولت دَور القادة الدينيين في تعزيز الاستقرار وبثِّ الطمأنينة في المجتمعات الإنسانية.

إبراهيم نجم يؤكد قدرة الدين الصحيح في إرشاد البشرية التي تعاني من تحديات غير مسبوقة

وأكَّد الدكتور نجم في كلمته قدرة الدين الصحيح في إرشاد البشرية التي تعاني من تحديات غير مسبوقة، مشيرًا إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق القادة الدينيين في العمل على تحقيق الاستقرار والسكينة، قائلًا: "القادة الدينيون يقع عليهم مسؤولية كبيرة في بثِّ الطمأنينة والاستقرار في المجتمع الإنساني".

وشدَّد الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على أهمية الوحدة بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات المشتركة، حيث قال: "لا نستطيع أن نحدث تأثيرًا في التحديات التي نواجهها إلا إذا اتَّحدنا تحت أجندة واحدة هدفها مصلحة البلاد والعباد".

نجم: الأزهر الشريف في مصر يمثل نموذجًا للتدين الصحيح

كما أكَّد نجم أن الأزهر الشريف في مصر يمثل نموذجًا للتدين الصحيح، داعيًا إلى سماع صوت التدين المصري في مواجهة الأفكار المتطرفة، مضيفًا: "لا بد ألا نعطي فرصة للأصوات المتطرفة للتحدث باسم الدين، فالأصوات الصحيحة قادرة على إسكات الأقلية المتطرفة، ومصر الأزهر تمثل نموذجًا للتدين الصحيح وينبغي لدول العالم سماع صوت التدين المصري".


وتناول الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أهمية تفعيل قيم الأديان وجعلها برامج عملية قابلة للتطبيق بين الشعوب، موضحًا أن "الأخلاق تمثِّل جسورًا للتواصل بين الحضارات والشعوب، وما ينفع الناس يمكث في الأرض، وما يؤذي الناس ويضرهم يسقط من ذاكرة التاريخ".
وأكد إبراهم نجم على رسالة الإسلام الحضارية بوصفه دينَ خيرٍ وسلام، مُبديًا استعداد دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم للتعاون مع الجميع لتحقيق السلام في العالم، مختتمًا كلمته قائلًا: "الإسلام حضارة خير وسلام، ونحن في دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على أتم استعداد أن نمد يد التعاون مع الجميع من أجل أن يعمَّ السلامُ ربوعَ العالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قمة الدينية لقادة الأديان الدكتور إبراهيم نجم العاصمة الأذربيجانية باكو العاصمة الأذربيجانية هيئات الافتاء في العالم

مواد متعلقة

رسائل هامة من مفتي الجمهورية خلال القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان (إنفوجراف)

مفتي الجمهورية: علينا جميعًا التعاون لرفع الظلم عن الشعوب المظلومة وفي مقدمتها فلسطين

الأكثر قراءة

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

مصرع شاب إثر حادث إنقلاب موتوسيكل في الأقصر

مرشحة حزب الخضر الأمريكي: العرب سبب رئيسي في خسارة كامالا هاريس

أول زعيم عربي يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية

السيسي يهنئ ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

بدء القمة المصرية الإستونية بقصر الاتحادية

منوعات

المزيد

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads