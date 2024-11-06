تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقًا للبرنامج الموضوع للاعبين خاصة في ظل اقتراب مواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المُقبل.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الركض الخفيف في جزء صغير من الملعب لعدة دقائق، قبل خوض تدريبات تأهيلية بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.