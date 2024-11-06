حبس عصابة سرقة الموتوسيكلات في المقطم
قررت نيابة الخليفة والمقطم حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الموتوسيكلات بمنطقة المقطم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
ونجح رجال المباحث فى ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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