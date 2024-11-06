الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

مراسم استقبال رسمية لرئيس إستونيا بقصر الاتحادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة “قصر الاتحادية”. 

وأجريت لضيف مصر مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وإستونيا كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وفي سياق آخر تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة لدونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
وقال الرئيس السيسي: “أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب “دونالد ترامب”  Donald J. Trump وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي، ونتطلع لأن نصل سويًا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين. وإطلاما قدم البلدان نموذجًا للتعاون ونجحا سويًا في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم”. 


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قصر الاتحادية

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