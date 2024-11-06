تداول 13 ألف طن بضائع و763 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ ( 11 ) سفينة وتم تداول (13000) طن بضائع و(763) شاحنة و(70) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(417) شاحنة و(55) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(346) شاحنة و(15) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء أمس السفينة دليلة وغادرت السفينة دليلة والسفينة ALCUDIA EXPRESS.

شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أورو آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1490 راكب.

