حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة ذهب وأموال من داخل شقة بالتبين

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بعد سرقتهم ذهبًا وأموالًا من داخل شقة بالتبين، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة ( بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى) من داخل شقة بدائرة القسم، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب "، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهم "سيئ النية".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.