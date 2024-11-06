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رياضة

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه وطبيب الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة

جوميز
جوميز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وحرص جوميز على الحديث مع معاونيه في بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة، واطلع على التقارير الفنية الخاصة باللاعبين للوقوف على مستواهم خلال التدريبات السابقة قبل مواجهة سموحة.
وعقد المدير الفني جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، والعائدين من الإصابة ومدى جاهزية الجميع من الناحية الطبية للمباراة المقبلة.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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